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Avcılar'da 3 katlı binada yangın

Avcılar'da 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

08.01.2024 - 16:24 |
Avcılar'da 3 katlı binada yangın

Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı saran duman paniğe neden olurken, ikinci kattaki dairede oturanlar bir üst katın balkonuna çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 3 kadın ve 1 çocuk itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu üçüncü kattaki balkondan kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının evdeki elektrikli cihazlardan birinin kısa devre yapması nedeniyle çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)

 

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