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GündemArkadaşlarıyla iddiaya girdi, yarım çay bardağı antifriz içti! 25 yaşındaki genç...
HaberlerGündem Haberleri Arkadaşlarıyla iddiaya girdi, yarım çay bardağı antifriz içti! 25 yaşındaki genç...
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Arkadaşlarıyla iddiaya girdi, yarım çay bardağı antifriz içti! 25 yaşındaki genç...

Konya’nın Kulu ilçesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren genç, antifriz içmesi sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

13.01.2022 - 10:20 |
Arkadaşlarıyla iddiaya girdi, yarım çay bardağı antifriz içti! 25 yaşındaki genç...

Olay, Kulu ilçesi Katır tepesi mevkiinde bulunan sanayi bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sanayide arkadaşları ile antifrizin insan vücuduna zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı içen S.A.A. (25) daha sonra rahatsızlanınca Kulu Devlet Hastanesine gitti.

Hastanede ilk müdahaleleri yapılan gencin daha sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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ANTİFRİZ NEDİR?

Antifriz, 0 derece ve altında radyatör suyuna katılarak suyun donmasını önleyen kimyasal madde. Antifriz daha çok otomobil motorlarında kullanılır. Bir alkol türevi olan etilen glikol iyi bir antifrizdir. Yaygın antifrizler, sıvının kaynama noktasını arttırır ve daha yüksek soğutma suyu sıcaklığına izin verir.

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