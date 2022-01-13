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Kadıköy'de yangın faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Kadıköy, Feneryolu Mahallesi'nde 10 katlı binanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

13.01.2022 - 09:56 | | Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Kadıköy'de yangın faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

Feneryolu Mahallesi'nde 10 katlı binanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

 Yangında ilk belirlemelere göre dairede oturan 68 yaşındaki Hatice Çomçom, hayatını kaybetti. 5 kişi ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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