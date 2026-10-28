Çorakyerler yeni yüzüne kavuşuyor: 9 milyon yıllık fosiller ziyaretçilerle buluşacak

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Çankırı Valiliği tarafından hazırlanan projeyle, yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen atlar, filler, zürafalar, kılıç dişli kedigiller, gergedanlar, sırtlanlar, su samurları, oklu kirpiler ve ayılar gibi binlerce 43 farklı türe dair fosili barındıran Çorakyerler kazı alanının, ziyaretçi merkeziyle Çankırı'nın turizmine katkı sağlayacak çekim merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. Merkezinde "dönüşüm" temasının yer aldığı Tuz Devri-Çorakyerler Fosil Park ve Deneyim Alanı Ziyaretçi Merkezi konsept tasarımı, kapsamında yalnızca fosillerin sergilendiği bir alandan öte, milyonlarca yıl boyunca Anadolu'nun canlı çeşitliliği, iklimi ve doğal çevresinde yaşanan değişimlerin keşfedilebileceği bir bilim ve deneyim alanı olması planlandı. Bu yaklaşımla peyzajdan canlı türlerine, iklimden bilimsel kazı sürecine kadar uzanan hikâyenin bütüncül bir rota üzerinden ziyaretçilere aktarılması amaçlanıyor.