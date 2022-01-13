GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem28 ilde 'Kene' operasyonu! 133 kişi hakkında gözaltı kararı
HaberlerGündem Haberleri 28 ilde 'Kene' operasyonu! 133 kişi hakkında gözaltı kararı
ABONE OL

28 ilde 'Kene' operasyonu! 133 kişi hakkında gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları borçlandırıp, baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik Ankara, Adana ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 28 ilde 'Kene' operasyonu başlattı. 160 kişiye yönelik operasyonda 133 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

13.01.2022 - 09:32 |
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı koordinesinde 160 şüpheliye yönelik olarak Ankara, Adana ve İstanbul başta olmak üzere 28 ilde “Kene” adlı operasyon düzenlendi.

6 aylık planlı ve koordineli çalışmada, şahısların vatandaşları önce borçlandırıp, daha sonra da bu borçlar çerçevesinde senetler düzenlediği, düzenledikleri senetler üzerinde 500 bin lirayı 5 milyon lira yapmak gibi tahrifatlar yaptığı ve tefecilik yaptığı tespit edildi.

28 ilde Kene operasyonu 133 kişi hakkında gözaltı kararı

 Şahısların ayrıca acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartları ile pos cihazlarından 3 bin lira çekip, kendilerine 2 bin 300 lira gibi bir meblağ vererek haksız kazanç sağladıkları da tespit edildi. Tefecilik yapan şahısların önce borçlandırıp zorla senet imzalattıkları vatandaşları ailesine ve yakınlarına zarar vereceklerini söyleyerek tehdit ettiği, bu sayede de vatandaşların ev ve arabalarına da haksız bir şekilde sahip oldukları belirlendi.

28 ilde Kene operasyonu 133 kişi hakkında gözaltı kararı

 28 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 160 şüpheliden 133’ü hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gözaltı kararı verildi. Kalan 27 şahıs ise ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi.

28 ilde Kene operasyonu 133 kişi hakkında gözaltı kararı

2021 yılında gerçekleştirilen Tefecilik 1 ve Tefecilik 2 operasyonlarında 478 şahıs adli makamlar önüne çıkarılmış, operasyonlarda çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, pos cihazı, uyuşturucu madde, para ele geçirilmişti.

28 ilde Kene operasyonu 133 kişi hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLER

Sıfır otomobil ve araç fiyatları düştü! Arabalara ÖTV matrah ayarı: İşte model model indirimli fiyatlar...

Sıfır otomobil ve araç fiyatları düştü! Arabalara ÖTV matrah ayarı: İşte model model indirimli fiyatlar...

Arkadaşlarıyla iddiaya girdi, yarım çay bardağı antifriz içti! 25 yaşındaki genç...

Arkadaşlarıyla iddiaya girdi, yarım çay bardağı antifriz içti! 25 yaşındaki genç...

Fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor

Fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SED yardımı ne kadar oldu 2022? SED ödemeleri 2022 ne zaman, Ocak ayı SED yardımı yattı mı?

SED yardımı ne kadar oldu 2022? SED ödemeleri 2022 ne zaman, Ocak ayı SED yardımı yattı mı?

Sıradaki Haber
Arkadaşlarıyla iddiaya girdi, yarım çay bardağı antifriz içti! 25 yaşındaki genç...

Arkadaşlarıyla iddiaya girdi, yarım çay bardağı antifriz içti! 25 yaşındaki genç...

Sıradaki Haber
Memur ve sözleşmeli personel yemek yardımı ne kadar oldu?

Memur ve sözleşmeli personel yemek yardımı ne kadar oldu?

Sıradaki Haber
Yasak geldi! O ilimizde flaş karar, saat 24:00'den sonra...

Yasak geldi! O ilimizde flaş karar, saat 24:00'den sonra...

Sıradaki Haber