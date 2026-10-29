Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen bayram kutlamaları başlamadan önce öğrenciler tarafından Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'a çiçek takdim edildi. Program, askeri bando eşliğinde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan lise ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra jandarma ekiplerinin gösterileri dikkat çekti. Okunan şarkılar ve şiirler vatandaşların beğenisini topladı. Yüzlerce Eskişehirli vatandaş, geçit törenini büyük bir coşkuyla takip etti.



?"Cumhuriyetimiz yeniden dirilişimizin adıdır"



Törende konuşan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Cumhuriyetin kuruluş ve kurtuluş şehri Eskişehir'de kutlanmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Dünyanın en kıymetli toprakları olan aziz vatanımız üzerinde bu büyük milletin Cumhuriyet idaresiyle beraber hür, bağımsız, bir ve bütün olarak dünya durdukça yaşayacağına sonsuz inancımla 103 yıl önce kurulan Cumhuriyetimizi kuruluş ve kurtuluşun şehri Eskişehir'imizde kutlamanın büyük heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyor; Cumhuriyetimizin ilklerine imza atan Eskişehir'in Valisi olmaktan onur duyduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'mızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal ve İstikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Tarihi şan ve şerefle dolu yüce Türk milletinin adını dünyaya altın harflerle duyurduğu tarihi zaferimizi taçlandırdığımız, 103 yıl önce bugün yakılan bir meşale olan kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimizin bayramını şanla, şerefle kutlamaya hoş geldiniz diyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kurtuluş Savaşı'mız milletimizin var olma ülküsü, Cumhuriyetimiz ise yeniden dirilişimizin adıdır" dedi.



