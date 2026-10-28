Bilgisayar programcılığını bıraktı, baba mesleğini devraldı! Şimdi taleplere yetişemiyor

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Çocukluk yıllarında ailesinin yaptığı işe karşı çok fazla ilgisinin olmadığını anlatan Şahin, zamanla düşüncelerinin değiştiğini ifade ederek, "Aslında benim bu mesleği devralma veya devam ettirme gibi bir düşüncem yoktu ki zamanında halk oyunlarına birazcık ailemin de çok fazla içine dahil olmasından dolayı antipatiyle yaklaşıyordum. Çok sempatim yoktu bu işe ama gel zaman git zaman tabii ki şartlar da zorlaşıyor. Bir de esnafsın ama kendi işinin patronusun. Bu, benim bu mesleği devam ettirmeme karar vermemde en büyük neden oldu" diye konuştu.



Bilgisayar programcılığı eğitimi almasına rağmen ailesinin mesleğini sürdürme kararı verdiğini aktaran Şahin, "Yaklaşık 4 yıldır tamamen buradayım. Ailem geçiş döneminde yardımcı oldu. Son birkaç yıldır da tamamen devraldım. Yani normalde bu meslekle hiçbir alakam yok. Okuduğum bölüm de zaten programcılık üzerine, tekstille alakalı değil ama 24 yılın getirdiği düzen olsun ki esnaf çocuğu olan herkes bilir, baban çağırıyorsa yardım edeceksin. O yüzden hani mesleği yavaş yavaş öğreniyordum tabii ki 'bir günde başladım ve öğrendim' tarzı bir şey olmadı. 24 yıl, doğumumdan beri bu mesleğin içindeyim aslında. Sadece 4 yıldır tamamen bu mesleğe yöneldim" ifadelerini kullandı.