Ardahan'da hafta sonu eğitimlerine ara verildi

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle; 28 Şubat 2026 Cumartesi günü yaygın eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, bilim sanat merkezleri, özel öğretim kurumlarında verilen eğitimler ve sınavlar ile mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitimlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir'' denildi.