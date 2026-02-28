GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArdahan'da hafta sonu eğitimlerine ara verildi
HaberlerGündem Haberleri Ardahan'da hafta sonu eğitimlerine ara verildi

Ardahan'da hafta sonu eğitimlerine ara verildi

28.02.2026 - 00:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ARDAHAN (İHA)

Ardahan'da hafta sonu eğitimlerine ara verildi

Ardahan’da etkili olan yoğun kar nedeniyle 28 Şubat Cumartesi günü yapılacak eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle; 28 Şubat 2026 Cumartesi günü yaygın eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, bilim sanat merkezleri, özel öğretim kurumlarında verilen eğitimler ve sınavlar ile mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitimlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir'' denildi.

Güncel Haberler

Ordu Perşembe'de sağanak sonrası heyelanlar meydana geldi
#Gündem

Ordu Perşembe'de sağanak sonrası heyelanlar meydana geldi

Osmaniye'de bir eve el bombalı saldırıya 4 tutuklama
#Gündem

Osmaniye'de bir eve el bombalı saldırıya 4 tutuklama

Trump'tan, yapay zeka şirketi Anthropic'in kullanımının durdurulması talimatı
#Dünya

Trump'tan, yapay zeka şirketi Anthropic'in kullanımının durdurulması talimatı