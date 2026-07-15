15 Temmuz darbe girişiminde yaralı vatandaşları kabul etmeyen hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

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Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin halk direnişi ile bastırıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yılında, darbe gecesi yaralıları kabul etmediği için büyük tepki çeken hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı.



İflas süreci kapsamında İstanbul 3. İflas Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre, müflis Şifa Sağlık Tesisleri A.Ş.'ye ait hastane ruhsatı için 226 milyon 146 bin 674 lira 5 kuruş muhammen bedel belirlendi.