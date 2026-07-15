GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArnavutköy'de sünger fabrikası alev alev yandı!
HaberlerGündem Haberleri Arnavutköy'de sünger fabrikası alev alev yandı!

Arnavutköy'de sünger fabrikası alev alev yandı!

15.07.2026 - 16:37Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Arnavutköy'de sünger fabrikası alev alev yandı!

İstanbul Arnavutköy'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın, alevlerin kısa sürede büyümesiyle yan taraftaki fabrikaya da sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Mavigöl Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan sünger fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, bitişikteki başka bir fabrikaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, zabıta, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Müdahale sırasında Abdullah Gül Caddesi trafiğe kapatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Güncel Haberler

SON DAKİKA: Ahbap Derneği soruşturmasında Esin Önder Çağlayan'ın ifadesi ortaya çıktı: '70 milyon dolar borç gönderdim' Esin Önder Çağlayan kimdir?
#Gündem

SON DAKİKA: Ahbap Derneği soruşturmasında Esin Önder Çağlayan'ın ifadesi ortaya çıktı: '70 milyon dolar borç gönderdim' Esin Önder Çağlayan kimdir?

Yaylacılık sezonu başladı: Ayder Yaylası kendine hayran bırakıyor!
#Gündem

Yaylacılık sezonu başladı: Ayder Yaylası kendine hayran bırakıyor!

15 Temmuz darbe girişiminde yaralı vatandaşları kabul etmeyen hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
#Gündem

15 Temmuz darbe girişiminde yaralı vatandaşları kabul etmeyen hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı