Manisa'da ulaşımı rahatlatacak dev adım: 10 kilometrelik yol çalışması başladı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde hem iki mahalleyi bağlayan hem de İstanbul ve Ankara yönüne alternatif geçiş sağlayan 10 kilometrelik stratejik yolda çalışmaları başlattı. Bölge halkının uzun süredir beklediği konforlu ulaşım için ilk adımlar atıldı. İşte detaylar...
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde Çiçekli Mahallesi ile Sindel yerleşkesini birbirine bağlayan 10 kilometrelik yolda bakım, onarım ve soğuk asfalt çalışmalarına başladı. Bölge için stratejik öneme sahip yoldaki çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü yol yapım ve bakım çalışmaları kapsamında Gördes ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi ile Sindel yerleşkesini birbirine bağlayan 10 kilometrelik yolda bakım, onarım ve soğuk asfalt çalışmalarını başlattı.
Kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmayı ve yol ağını daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, zamanla deforme olan yol kesimlerinde bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirirken, ardından soğuk asfalt serimine geçti.Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun standardının yükseltilmesi, sürüş güvenliğinin artırılması ve vatandaşların daha konforlu ulaşım sağlaması hedefleniyor. Özellikle mahalleler arasındaki ulaşımın yanı sıra İstanbul ve Ankara yönüne alternatif geçiş güzergâhı olarak kullanılan yolun yenilenmesi bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.
Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, çalışmanın ilçe için önemli olduğunu belirterek, "İlçemizin Çiçekli Mahallesi ile Sindel yerleşkesi arasındaki 10 kilometrelik yolda bakım, onarım ve soğuk asfalt çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlatıldı. Bu hizmette emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere tüm personele teşekkür ediyorum" dedi.
Çiçekli Mahalle Muhtarı Ramazan Demirhan ise yolun bölge açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu güzergâh aynı zamanda İstanbul ve Ankara yönüne ara geçiş sağlayan önemli bir ulaşım hattı. Yolun bozulması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşanıyordu. Başlatılan soğuk asfalt çalışmasıyla bu sorun giderilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.