Manisa'da ulaşımı rahatlatacak dev adım: 10 kilometrelik yol çalışması başladı

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Kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmayı ve yol ağını daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, zamanla deforme olan yol kesimlerinde bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirirken, ardından soğuk asfalt serimine geçti.Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun standardının yükseltilmesi, sürüş güvenliğinin artırılması ve vatandaşların daha konforlu ulaşım sağlaması hedefleniyor. Özellikle mahalleler arasındaki ulaşımın yanı sıra İstanbul ve Ankara yönüne alternatif geçiş güzergâhı olarak kullanılan yolun yenilenmesi bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.