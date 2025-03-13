Antalya'da protez kredisinin icrası hayırsever tarafından ödendi

Kepez ilçesinde yaşayan Özlem (43) ve Mehmet Ali Çelik (44) çiftinin ilk çocukları Hatice Nazlım (14), el ve ayak anomalisiyle dünyaya geldi. İkinci çocuklarının doğumunu bekleyen Çelik çiftine, gebelik sırasında bu bebekte de el ve ayak anomalisi olabileceği söylendi. Çift, dünyaya gelen ve Aras adını verdikleri çocuklarının iki bacağında, diz aşağısında kemik olmadığını öğrendi. Farklı şehirlerdeki doktorlara çocuklarını götüren anne ve babası çözüm bulamadı. Son olarak gittikleri doktor, Aras'ın kemik olmayan bacaklarının kesilmesinin daha uygun olduğunu söyledi. Çift, doktorun teklifini kabul etti.

PROTEZ İÇİN KREDİ ÇEKİLDİ

Aras, 3 yaşında ameliyata alınıp, bacakları diz altından kesildi. Kısa sürede iyileşen Aras için gerekli protez, ailenin gücü yetmeyince toplanan yardımla alındı. Yaşıtlarıyla oynamaya başlayan Aras'ın protezleri, büyüdükçe kendisine küçük gelmeye başladı. Toplanan yardımlarla alınan ikinci protez de kısa süre sonra işlevini yitirdi. Son olarak 2 yıl önce tekrar protez ihtiyacı ortaya çıktı. Protez için destek bulamayan Özlem Çelik, bankadan 235 bin lira kredi çekerek, oğlunun ihtiyacı olan protezi satın aldı. Bir süre ödenen kredinin taksitleri aksamaya başladı. Son olarak ödenemeyen taksitler nedeniyle Özlem Çelik icralık oldu. Banka avukatları tarafından Çelik'e, borcun ödenmemesi halinde cezaevine girebileceği söylendi.

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AİLENİN BORCU ÖDENDİ

DHA’nın haberi sonrası Çelik ailesinin durumunun öğrenilmesi üzerine ülkenin birçok yerinden yardım için hayırseverler aileye ulaştı. İş insanı Dinçer Azaphan aileye ulaşarak, icralık olan 235 bin liralık krediyi ödeyeceğini söyleyerek, borcu kapattı. Çelik ailesi ile görüntülü görüşen Azaphan, Fenerbahçeli Aras’a imzalı bir forma hediye edeceğini söyleyerek, “Kardeşimize bir nebze olsun yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. İnşallah bu hayatta her şey istediğin gibi olur. İmzalı Fenerbahçe formasını da hemen göndereceğim dedi.

YENİ PROTEZ DE BAŞKANDAN

Çelik ailesi ile ilgili haberi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de aileye ulaşarak kendileri için ne yapabileceğini sordu. Aras’ın ihtiyacı olan yeni protezleri kendisinin yaptıracağını söyleyen Böcek, Büyükşehir Belediye Sosyal Hizmet Dairesi çalışanlarına da aileyi düzenli ziyaret etmelerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de aileyi ziyaret ederek destek olacaklarını kaydetti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, spor yapmak isteyen Aras'ı yüzme branşında eğitimlere başlatacak. Diğer yandan yurt içi ve yurt dışından onlarca kişi Aras’a destek olabilmek için aileye yardımcı oldu. Bacak ölçüleri alınacak olan Aras, 1-2 hafta içerisinde gelecek protezleriyle artık yürüyerek okula gidip, arkadaşlarıyla oynayabilecek.

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‘İSTEDİĞİ YERE YÜRÜYEREK GİDECEK’

Sıkıntılarının çözülmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Özlem Çelik, “Bu kadar kısa sürede böyle yardım toplanacağını düşünmemiştim. Hayırseverlerin hepsine çok teşekkür ederim. Borcumuz ödendi, oğlumun yeni protezi de yapılacak. Bu kadar hızlı olunca biz de biraz şaşırdık. Şu anda her şey yolunda. Bugün protez için ölçü alınacak. 1-2 hafta sonra Aras istediği yere tekerlekli sandalye ile değil yürüyerek gidecek. Eskisi gibi koşup, arkadaşlarıyla oyun oynayabilecek. Şu anda 1 bardak su içerken bile yardıma ihtiyaç duyuyor. Bakanlıklarımız, valilik, belediye başkanımız aradı. Birçok yerden Aras için yardım geldi diye konuştu. Mehmet Ali Çelik de “Oğlum çok daha iyi şekilde hayatına devam edecek. Muhittin başkanımız da söz verdi, protezlerinin yapımını üstlendi. Herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyum dedi.

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‘YÜRÜMEK, KOŞMAK, ARKADAŞLARIMLA OYNAMAK İSTİYORUM’

Aras Çelik de “Yeni protezimle yürümek, koşmak, arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Dışarıda çok vakit geçiremiyorum, genelde evde vakit geçiriyorum. Dışarı çıkıp gezmek istiyorum. Yürüyemediğim için evde tabletle vakit geçiriyorum diye konuştu.

‘AİLENİN HER İHTİYACINDA YANINDA OLACAĞIZ’

Ailenin her zaman yanında olacaklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, “Başkanımız Muhittin Böcek haberi görünce bizlere talimat verdi. Mutlaka uğramamız ve aileyle irtibata geçip protez bacağının kendisi tarafından yaptırılacağını iletmemizi istedi. Yalnızca protez bacakla değil ailenin ihtiyacı olan ne varsa belediye olarak destek olacağız dedi.

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‘EVE GELEN İCRA MEMURU SAYESİNDE HABERDAR OLDUK’

Aras için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, “İstanbul’dan Dinçer Azaphan isimli iş insanı ailenin protez nedeniyle icralık olduğu borcu ödedi. Yeni protez ve bundan sonraki protez ihtiyaçları için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek aileye ulaştı ve kendisi yaptıracağının sözünü verdi. Belediye ekipleri de aileyi ziyaret ederek gerekli çalışmaları yaptı. Antalya Valiliği ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü aileyi ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ise Aras’ı yüzme branşına kazandırmak amacıyla çalışmalara başladı. Ailenin borcu nedeniyle eve gelen icra memurunun haber vermesiyle bilgi sahibi olduk. Bütün destek olanlara teşekkür ederiz dedi.