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Çöp evde teyzesinin alıkoyduğu Cem Muhammet ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da, teyzesi Kamuran Pınar Acar (45) tarafından kaçırıldığı öne sürülen ve çöp ev haline gelen dairede kilitli odada 1 yıl boyunca alıkonulan Cem Muhammet A. (10) ile annesi Yasemin Acar (49), isimlerini değiştirecek. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Antalya Çocuk Evleri Sitesi’nde devlet koruması altına alınan oğluyla eylül ayından beri birlikte yaşamaya başlayan Yasemin Acar, yeni bir hayat kurduklarını söyledi.

19.11.2023 - 13:49 |
Çöp evde teyzesinin alıkoyduğu Cem Muhammet ile ilgili yeni gelişme

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