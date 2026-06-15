GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnadolu Otoyolu'nda kamyon ile otomobil çarpıştı
HaberlerGündem Haberleri Anadolu Otoyolu'nda kamyon ile otomobil çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nda kamyon ile otomobil çarpıştı

15.06.2026 - 20:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)

Anadolu Otoyolu'nda kamyon ile otomobil çarpıştı

Bolu’da Anadolu Otoyolu'nda kamyonun arkadan çarptığğı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden E. K. idaresindeki 58 NK 299 plakalı kamyon, önünde seyreden D.K. yönetimindeki 06 BAS 676 plakalı otomobile çarptı.

İLGİLİ HABER

Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Edremit’te buğday hasadı başladı
Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Edremit’te buğday hasadı başladı

Kamyonun arkadan çarptığı otomobil hurdaya dönerken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü D.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan D.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABER

Yenice'de gri balıkçıl ile martı aynı karede av bekledi
Yenice'de gri balıkçıl ile martı aynı karede av bekledi

Kaza nedeniyle otoyolun tek şeride düşmesi üzerine Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Aracıyla kavşağa çarpan sürücü: Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var
#Gündem

Aracıyla kavşağa çarpan sürücü: Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var

Sapanca'da şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
#Gündem

Sapanca'da şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı

Erzurum'da sulama kanalına düşen Yağız Ali, 1,5 kilometre uzakta bulundu, kalp masajıyla hayata döndürüldü
#Gündem

Erzurum'da sulama kanalına düşen Yağız Ali, 1,5 kilometre uzakta bulundu, kalp masajıyla hayata döndürüldü