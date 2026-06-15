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Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Edremit’te buğday hasadı başladı

15.06.2026 - 20:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Balıkesir’in Edremit ilçesinde stratejik tarım ürünlerinden buğdayın hasat mevsimi resmen başladı. Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, teknik ekiplerle birlikte tarlalara inerek biçerdöver denetimleri gerçekleştirdi ve yangın riskine karşı uyarılarda bulundu.

1Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Edremit’te buğday hasadı başladı

Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Edremit Körfezi’nde, zeytinden sonra stratejik bir diğer ürün olan buğdayda da hasat heyecanı başladı.

2Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Edremit’te buğday hasadı başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte olgunlaşan başaklar, biçerdöverlerle buluştu. Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay ve kurumun teknik ekipleri, ilçede başlayan buğday hasat çalışmalarını yerinde incelemek üzere sahaya indi.

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3Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Edremit’te buğday hasadı başladı

Çiftçilerin heyecanına ortak olan Akçay, üreticilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

4Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Edremit’te buğday hasadı başladı

Dane kaybını önlemek için sıkı kontrol

Hasat sürecinin en kritik aşamalarından biri olan ürün kaybının önüne geçilmesi amacıyla ilçe tarım ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.

5Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Edremit’te buğday hasadı başladı

İlçe Müdürü Sabriye Akçay koordinasyonunda sahada görev yapan teknik personeller, buğday tarlalarında çalışan biçerdöverlerde dane kaybı oranlarını titizlikle kontrol etti.

6Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Edremit’te buğday hasadı başladı

Üreticinin bir yıllık emeğinin ziyan olmaması adına biçerdöver operatörlerine kurallara uygun hız ve yükseklikte kesim yapmaları yönünde teknik uyarılarda bulunuldu ve gerekli belgeler incelendi.

7Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Edremit’te buğday hasadı başladı

Sıcak havalarda "Yangın Tedbirleri" uyarısı

Hasat döneminin yaz aylarına denk gelmesi ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek tarım yangınlarına karşı da önemli tedbirler masaya yatırıldı.

8Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Edremit’te buğday hasadı başladı

Tarlalarda çiftçilerle ve biçerdöver sürücüleriyle görüşen Müdür Sabriye Akçay, yangın tedbirlerini bir kez daha hatırlattı.

9Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Edremit’te buğday hasadı başladı

Hasat esnasında araçlarda mutlaka çalışır vaziyette yangın tüpü bulundurulması, kuru otların ve anızların tutuşmasına yol açabilecek her türlü ihmalden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

10Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Edremit’te buğday hasadı başladı

Hasadın kazasız ve verimli geçmesini temenni eden Akçay, "Tüm üreticilerimize bol, bereketli ve hayırlı kazançlar getiren bir sezon diliyoruz" dedi.