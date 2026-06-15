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Yenice'de gri balıkçıl ile martı aynı karede av bekledi

15.06.2026 - 19:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

Yenice'de gri balıkçıl ile martı aynı karede av bekledi

Karabük'ün Yenice ilçesinde, martı ile karşılıklı av için bekleyen gri balıkçıl kuşu (Ardea cinerea) cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Çay kenarında dolanan bir vatandaş sabit bir şekilde bekleyen gri balıkçılı fark etti. Cep telefonu ile kaydedilen İncedere Çayı'ndaki görüntülerde, gri balıkçıl kuşunun su kenarında uzun süre hareketsiz şekilde bekleyerek avını kolladığı, bu sırada martı ile aynı alanda bulunduğu görüldü.

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