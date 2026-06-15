Yenice'de gri balıkçıl ile martı aynı karede av bekledi

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Çay kenarında dolanan bir vatandaş sabit bir şekilde bekleyen gri balıkçılı fark etti. Cep telefonu ile kaydedilen İncedere Çayı'ndaki görüntülerde, gri balıkçıl kuşunun su kenarında uzun süre hareketsiz şekilde bekleyerek avını kolladığı, bu sırada martı ile aynı alanda bulunduğu görüldü.

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