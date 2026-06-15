Sağanak yağış Iğdır'da etkili oldu sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

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Iğdır'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezi ve bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

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Yağışın etkisiyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar ise iş yerleri ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.