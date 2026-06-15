Muğla'da devreye alındı! Trafiği ortadan kaldıran sistem, yüzde 83 azaldı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri, kent genelinde 16 kavşakta aktif olarak hizmet veriyor. Asfalt altına yerleştirilen loop dedektörler ve kavşaklara konumlandırılan akıllı kameralar sayesinde trafik yoğunluğu anlık olarak takip edilerek sinyalizasyon süreleri otomatik şekilde düzenleniyor.

Sistem, yoğunluğun bulunduğu yönlere daha uzun süre yeşil ışık vererek trafik akışını iyileştiriyor. Bu sistem sayesinde trafik yoğunluğunun yaşandığı bazı noktalarda araç kuyruklarında yüzde 83’e varan oranlarda azalma sağlandı.

Zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor

Dinamik kavşak uygulaması, trafik akışını hızlandırmanın yanı sıra sürücülere zaman kazandırıyor. Bekleme sürelerinin azalmasıyla yakıt tüketimi düşerken çevresel etkilerin azaltılmasına da katkı sağlanıyor. Uygulama sayesinde ulaşımın daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Hedef daha güvenli ve akıcı ulaşım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım teknolojilerini yaygınlaştırarak kent genelinde daha güvenli, sürdürülebilir ve akıcı bir ulaşım ağı oluşturmayı amaçlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, "Bugün itibari ile ilimizde 16 kavşakta devreye aldığımız bu sistem ile bazı noktalarda yüzde 83’e varan trafik yoğunluğunun azaldığını görebiliyoruz. Bu uygulamamızda asfalt altına yerleştirdiğimiz büyük dedektörler ve kavşaklardaki akıllı kamera sistemleri ile trafiği otomatik olarak akıllı yapay zeka sistemi ile kendiliğinden yönlendiriyor. Bir yerde yoğunluk arttığında yeşil ışığı otomatik olarak devreye alarak trafiğin akmasını sağlamaktayız. Bu ayrıca sürücülerimize zaman kazancı, yakıt tasarrufu ve çevresel etkinin azalması anlamına geliyor. Amacımız vatandaşlarımızın trafikte geçeceği süreyi en aza indirerek daha güvenli ulaşım ağı oluşturmak" dedi.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, akıllı ulaşım sistemlerinin kent yaşamına doğrudan katkı sunduğunu belirterek, Muğla’nın büyüyen nüfusu, gelişen turizm potansiyeli ve artan araç yoğunluğuyla birlikte ulaşım alanında yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyduğunu, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojinin sunduğu imkânları kullanarak vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirdiklerini açıkladı.