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Ayının piknik keyfi kameralara böyle yansıdı

15.06.2026 - 19:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TUNCELİ (İHA)

Ayının piknik keyfi kameralara böyle yansıdı

Tunceli'de Munzur Vadisi'nde piknik yapan gurubun yanına gelen bir ayı, masadaki yiyecekleri yiyerek karnını doyurdu.

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Tunceli zengin doğası ve başta ayı popülasyonu olmak üzere yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Bu çerçevede Munzur Vadisi'nde piknik yapan bir grubun bulunduğu alana bir ayı yaklaştı.

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Ayının alana yaklaşması üzerine güvenlik amacıyla grup, bölgeden uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı, masadaki yiyecekleri yedi. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu.

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