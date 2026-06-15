Ayının piknik keyfi kameralara böyle yansıdı

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Tunceli zengin doğası ve başta ayı popülasyonu olmak üzere yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Bu çerçevede Munzur Vadisi'nde piknik yapan bir grubun bulunduğu alana bir ayı yaklaştı.

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Ayının alana yaklaşması üzerine güvenlik amacıyla grup, bölgeden uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı, masadaki yiyecekleri yedi. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu.

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Yaşanan ilginç anlar Dilan Cömert tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.