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Arnavutköy'de korkunç kaza: Otomobil gecekonduya çarptı

29.07.2026 - 09:44Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Arnavutköy'de korkunç kaza: Otomobil gecekonduya çarptı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil gecekonduya çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 18.10 sıralarında İslambey Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Eyüp A.(22)'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NYC 471 plakalı otomobil, caddedeki gecekonduya çarptı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Arnavutköyde korkunç kaza: Otomobil gecekonduya çarptı

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen araçta bulunan Eyüp A., Zehra Kübra D., Rabia D. ile evde olan Ayşe Y. ve Ayaz Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle gecekonduda hasar meydana geldi.

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Arnavutköy'de korkunç kaza: Otomobil gecekonduya çarptı