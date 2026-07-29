Pandemi sonrası talep patladı! Asırlık yöntemle üretiyor, kapısında sıra oluyor

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Çocukluğundan bu yana tabiatla iç içe toprağı işleyip kendi yiyeceğinin önemli bir kısmını kendi üreterek yaşadığını belirten Nimet Baltacı, "Yaşım yaklaşık 80 oldu. Kendimi bildim bileli toprakla haşır neşir olurum. Kendi yiyeceğim sebze ve meyveyi kendim üretirim. Atalarımızdan gördüğüm şekilde yaşayıp yiyip içmeye gayret ederim. Eskiden çam kozalağı kaynatılıp pekmez yapılırdı. Pek çok geleneksel beslenme alışkanlığımız gibi bu kozalak pekmezi de unutulmaya yüz tuttu. Yaklaşık 6 yıl önce koronavirüs salgını sonrası kozalak pekmezi aranmaya başladı. Başta bağışıklığı güçlendirici özelliği ile bilinen kozalak pekmezi solunum yolu rahatsızlıklarından sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok şeye faydalı olduğu biliniyor. Eskiden kendime yetecek kadar yapardım. Şimdi eşe dosta yetecek kadar yapmaya çalışıyorum" diyerek asırlık yöntemlerle çam kozalağı pekmezi üretmeye devam ettiğini söyledi.