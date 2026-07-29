Ormana girişler yasak ama Kızıltepe çöplüğe döndü! Yangın riski havadan görüntülendi

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Bölgeye molozların da bırakıldığını öne süren Yılmazer, "Moloz getirip atanlar var. Alkol içen de çok burada, şişelerini atıyorlar. Çöp tenekeleri köyün içerisinde var. İnsanlar çöplerini götürüp oraya atsınlar. İstanbul'da böyle ormanlık alanlar zaten çok zor bulunuyor. Burası tertemiz, çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.



"Yangın çıksa kurtuluşu yok, etraf yanar gider"



Çevreye bırakılan atıkların yangın açısından oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken Yılmazer, "Orman yangını riski çok büyük. Yangın çıksa maazallah burada kurtuluşu yok. Etraf yanar gider. Devletin buraya el atması lazım. İnsanların temiz hava almaya ihtiyacı var, herkes kötü değil. Ailesiyle gelip gölgede oturmak isteyen temiz insanlar da var" diye konuştu.



Kanser tedavisi gördüğünü ve temiz hava için sürekli bölgeye geldiğini anlatan Yılmazer, "Ben rahatsızım, kanser hastasıyım. Sırf bunun için buraya geliyorum. Arabamda oturuyorum, suyumu içiyorum, temiz hava alıp gidiyorum. Herkes beni burada tanır. Burası çok güzel bir yer" dedi.



Öte yandan çöplüğe dönen ormanlık alan, çevreye bırakılan alkol şişeleri ve diğer atıklar drone kamerasıyla havadan görüntülendi.