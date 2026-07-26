MEB-AGS ne zaman açıklanacak? MEB-AGS sonuçları ne zaman belli olacak? Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Toplam 308 bin 413 adayın başvurduğu ÖABT'de, emniyet görevlileri dahil 41 bin 815 kişi görev yaptı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.