GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBatman'da mezarlıkta kurşun yağmuru! Baba, oğlu ve yeğeni can verdi
HaberlerGündem Haberleri Batman'da mezarlıkta kurşun yağmuru! Baba, oğlu ve yeğeni can verdi

Batman'da mezarlıkta kurşun yağmuru! Baba, oğlu ve yeğeni can verdi

26.07.2026 - 21:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman'da mezarlıkta kurşun yağmuru! Baba, oğlu ve yeğeni can verdi

Batman'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan baba, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk silahla vuruldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Batmanda mezarlıkta kurşun yağmuru Baba, oğlu ve yeğeni can verdi

Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen şahısların yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Hayatını kaybeden baba, oğul ve yeğeninin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, kaçan zanlıların yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Güncel Haberler

Batman'da mezarlıkta kurşun yağmuru! Baba, oğlu ve yeğeni can verdi
#Gündem

Batman'da mezarlıkta kurşun yağmuru! Baba, oğlu ve yeğeni can verdi

Mersin'i yasa boğan boğulma olayı! Denize giren 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 1'i kayıp
#Gündem

Mersin'i yasa boğan boğulma olayı! Denize giren 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 1'i kayıp

MEB-AGS ne zaman açıklanacak? MEB-AGS sonuçları ne zaman belli olacak? Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
#Gündem

MEB-AGS ne zaman açıklanacak? MEB-AGS sonuçları ne zaman belli olacak? Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?