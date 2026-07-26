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Mersin'i yasa boğan boğulma olayı! Denize giren 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 1'i kayıp

26.07.2026 - 21:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mersin'i yasa boğan boğulma olayı! Denize giren 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 1'i kayıp

Mersin'in Tarsus ilçesinde denizde kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 1 kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

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Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, denize gelen 5 kişi yüzmeye başladı.

Denize girenlerden 1'i çıkarken, 1'i çocuk 4'ü dalgaların arasında gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp bir çocuğun bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Mersin Valisi Atilla Toros da bölgeye gelerek, çalışmaları yerinde takip ediyor.

Mersini yasa boğan boğulma olayı Denize giren 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 1i kayıp

Öte yandan olaya tanık eden vatandaşlardan Atilla Köksal denize girenlerden 1'ini sağ birini ile hayatını kaybetmiş şekilde kendilerinin çıkardığını söyleyerek bilgi verdi.

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