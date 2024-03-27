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Almanya'daki PKK provokasyonu: Ankara Büyükelçisi ile görüşüldü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirildi.

27.03.2024 - 11:19 |
Almanya'daki PKK provokasyonu: Ankara Büyükelçisi ile görüşüldü

Hannover'de terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğuna gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı.

Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk yetkililer de Alman makamları ile irtibata geçerek, saldırı girişiminin faillerinin bulunmasını talep etti.

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