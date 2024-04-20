PKK'nın sözde sorumlularından 'Zeynel' kod adlı Mürsel Durmaz İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mürsel Durmaz, İstanbul'da yakalandı.
20.04.2024 - 17:05 |
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), tarafından yürütülen ortak operasyonla 'Zeynel' kod adlı Mürsel Durmaz'in İstanbul'a geleceği bilgisine ulaşıldı.
PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu olarak faaliyet yürüten Durmaz'ın, Almanya'dan uçakla İstanbul'a geleceği belirlendi.
Durmaz, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.