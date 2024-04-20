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PKK'nın sözde sorumlularından 'Zeynel' kod adlı Mürsel Durmaz İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mürsel Durmaz, İstanbul'da yakalandı.

20.04.2024 - 17:05 |
PKK'nın sözde sorumlularından 'Zeynel' kod adlı Mürsel Durmaz İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), tarafından yürütülen ortak operasyonla 'Zeynel' kod adlı Mürsel Durmaz'in İstanbul'a geleceği bilgisine ulaşıldı.

PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu olarak faaliyet yürüten Durmaz'ın, Almanya'dan uçakla İstanbul'a geleceği belirlendi.

Durmaz, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

 

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