İstanbul'da sağanak yağış! Yenibosna Metro İstasyonu'nu su bastı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Sağanakla Ataköy -Olimpiyat Metro hattının Yenibosna istasyonuna su girdi. Yürüyen merdivenlerin tavanından ve duvarından akan su istasyona kadar ulaştı. Suyun ulaştığı alanlar görevliler tarafından vatandaşların kullanımına kapatıldı.