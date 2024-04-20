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İstanbul'da sağanak yağış! Yenibosna Metro İstasyonu'nu su bastı

Ataköy- Olimpiyat Metro (M9) hattının Yenibosna İstasyonu'nu sağanak sonrası su bastı.

20.04.2024 - 16:49 | | Özgür EREN - İSTANBUL DHA
İstanbul'da sağanak yağış! Yenibosna Metro İstasyonu'nu su bastı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Sağanakla Ataköy -Olimpiyat Metro hattının Yenibosna istasyonuna su girdi. Yürüyen merdivenlerin tavanından ve duvarından akan su istasyona kadar ulaştı. Suyun ulaştığı alanlar görevliler tarafından vatandaşların kullanımına kapatıldı.

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