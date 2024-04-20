Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bakın şimdi seçimler yeni bitti. Belediye başkanı arkadaşlar göreve başladılar. Benim onlardan ricam lütfen kentsel dönüşüm yapacak şekilde şehirlerinin depreme dayanıksız bölgelerinde hazırlıklar yapsınlar. Gelsinler, kapısı sonuna kadar açık. Hangi partili olursa olsun, A'dan Z'ye aklınıza gelen bütün partiler gelsin. Kentsel dönüşüm yapmak istediklerinde elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.
• 20 Nisan 2024 - 15:03 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2024 - 15:03 • Son Güncelleme: