Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış!
Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış!

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış!

Fırtınalı ve sağanaklar yağışlar birçok ilde etkisini gösterdi. İstanbul'da şiddetli rüzgar, ağaçları devirdi, İzmir'de ise denizde hortum oluştu. Antalya'dan gelen bir görüntü ise dikkat çekti. Uzman isimyağışlı ve fırtınalı havaların daha ne kadar süreceğini açıkladı.

• 20 Nisan 2024 - 18:48 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2024 - 18:48 • Son Güncelleme:
1 Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; (Bilecik hariç) Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

2 SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ

SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Hava tahmini uzmanı Mehmet Özdemirci, bugün yurdun pek çok bölgesinde yaşanan fırtına ve sağanaklara ilişkin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde DHA'ya açıklama yaptı. Özdemirci, bugün için yurdun iç ve batı kesimleri için sağanaklar beklediklerini belirterek, "Beklentimiz gerçekleşiyor.

3 Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış

Kuvvetli yağış sonucunda sel, su baskını, trafikteki aksamalar, kuvvetli rüzgarın özellikle iç ve batı bölümünde akşam saatlerine kadar devam ediyor. O yüzden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

4 SICAKLIKLARDA ARTIŞ BEKLİYORUZ

'SICAKLIKLARDA ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Özdemirci, sağanakların devam edip etmeyeceği ile ilgili, "Bugünkü kuvvetli yağışlar, yarın batı bölgelerini terk ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı yağışlar var. Batıda Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yağış beklentimiz var.

5 Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış

Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde aralıklı yağışlar göreceğiz. Diğer bölgelerimiz ise parçalı ve az bulutlu olacak. Yarından itibaren kuvvetli yağış beklemiyoruz. Genellikle aralıklı sağanak şeklinde yağışlar göreceğiz. Hafta başında ise yalnızca ülkemizin batı kesimlerinde, Marmara ile Kuzey Ege ve Muğla çevrelerinde yağış beklentimiz var.

6 Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış

Hava sıcaklıkları halen doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Diğer bölgelerde ise mevsim sıcaklıkları civarında. Önümüzdeki günler itibarıyla sıcaklıklarda artış bekliyoruz. Salı gününden itibaren ise ülke genelinde mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar yaşayacağız" diye konuştu.

7 Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava ile birlikte 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

8 Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

9 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; (Bilecik hariç) Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10 FIRTINA UYARISI:

FIRTINA UYARISI:

Rüzgârın, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik hariç bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

12 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-75 km/saat), yer yer hamlesi ile birlikte kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

13 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-75 km/saat), yer yer hamlesi ile birlikte kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Sivas hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-75 km/saat), yer yer hamlesi ile birlikte kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-75 km/saat), yer yer hamlesi ile birlikte kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde (Ordu hariç) Orta Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-75 km/saat), yer yer hamlesi ile birlikte kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

17 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 19°C Parçalı bulutlu

18 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 27°C Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C Parçalı bulutlu