İstanbul İstinye'de AVM'de yangın paniği

Sarıyer’de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin otoparkında bir araçta yangın çıktı. AVM'nin içerisini duman kaplarken, vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Sarıyer’de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin otoparkında meydana geldi. Otopark içerisindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, AVM'nin içerisini duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar alışveriş merkezinden tahliye edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangına ilişkin detayları aktaran CNN Türk Haber Programları Müdürü Onur Akhan, "Otoparkın eksi 4'üncü katında bir arabanın yandığını öğrendik. Öncesinde yoğun dumanın tüm AVM'yi kapladığını ve insanların büyük panik yaşadığını gördük. İnsanlar araçlarını çıkarmaya çalışınca da otoparkta yoğunluk yaşandı. Saat 21.00'dan itibaren her şey normale döndü ve yeniden AVM'ye insanlar alınmaya başladı. Duman tamamen tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

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