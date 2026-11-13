Emine Erdoğan, COP31 alanındaki Sıfır Atık Müzesi'ni açtı

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Emine Erdoğan, açılışını yapacağı müzeye, COP31 dolayısıyla Antalya'da bulunan bazı devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle geldi.

Atık kumaş parçaları ve dantellerden tasarlanan kurdeleyi keserek müzenin açılışını yapan Emine Erdoğan, lider eşleri ve davetlilerle müzeyi gezdi.

Emine Erdoğan ve lider eşleri, müzede sıfır atık uygulamalarının tarihsel gelişimi, atıkların çevresel etkileri, geri dönüşüm süreçleri, doğal kaynakların korunması, yeniden kullanım süreçlerinin anlatıldığı alanları inceledi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, atık oluşumunun önlenmesi ve oluşan atıkları geri dönüştürülmesi süreçlerine ilişkin Emine Erdoğan ve davetlilere bilgi verdi.

Gezinin sonunda Emine Erdoğan, lider eşleri ve davetlilerle doğanın korunmasının öneminin vurgulandığı "dijital ağaç" önünde fotoğraf çektirdi.

Çevre konusuna duyarlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençler açılış programına yoğun ilgi gösterdi.

Açılışa, Moritanya Cumhurbaşkanının eşi Mariem Dah, Palau Cumhurbaşkanının eşi Valerie Whipps, Burundi Hükümet Başkanının eşi Francine Ntakarutimana, Esvatini Başbakanının eşi Philile Dlamini, Solomon Adaları Başbakanının eşi Veronica Ruala Waletofea, Maldivler Devlet Başkanının eşi Sajidha Mohamed, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanının eşi Amina El-Dilawi ve kızı Estabrak Abdulhamid Al Dibeybe, Malezya Pahang Eyaleti Sultanının eşi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Azerbaycan Cumhurbaşkanının kızı Leyla Aliyeva ve gelini Alyona Aliyeva ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleri katıldı.

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Ayrıca programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, oyuncular Sinem Kobal, Yıldız Çağrı Atiksoy, Almeda Sayışman, Kenan İmirzalıoğlu, Berk Oktay, Tolgahan Sayışman, Görkem Sevindik, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen, sanatçı Sinan Akçıl ve diğer ilgililer de yer aldı.

Müze hakkında

Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi kapsamında elde ettiği bilgi, deneyim ve uygulama birikimini uluslararası toplumla buluşturmak amacıyla hazırlanan Sıfır Atık Müzesi, Sıfır Atık Hareketi'nin 9 yıllık yolculuğunu, ulusal ve uluslararası kazanımlarını ve döngüsel ekonomi uygulamalarını ziyaretçilere sunuyor.

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Beş yaprak formunda mimariyle tasarlanan müzede, sıfır atık uygulamalarının tarihsel gelişimi, atıkların çevresel etkileri, geri dönüşüm süreçleri, doğal kaynakların korunması, yeniden kullanım süreçleri anlatılıyor.

Müzede interaktif deneyimler, dijital uygulamalar ve sanat eserleri yer alıyor.

"2035 Mesaj Duvarı"nda ise ziyaretçiler geleceğe yönelik video mesajları kaydediyor.

Müzede, 30 yaşın üzerindeki bir zeytin ağacı çevresinde kurgulanan "Taahhüt Ağacı"nda ise ziyaretçiler, 2035 için çevre taahhütlerini yaprak biçimindeki kartlara yazarak ortak bir gelecek anlatısına katkıda bulunabiliyor.