Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme öğleden sonra saat 14.30 sıralarında başladı.

Görüşmede en önemli başlık İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı olacak. Ateşkes koşullarının şekillenmesi açısından da ziyaret oldukça önemli. Hafta sonu gerçekleştirilecek bu ziyaretin hem Filistin'e destek amacı taşıdığı hem de bölge de kalıcı barışın sağlanması açısından önemli olduğu vurgulanıyor.