Aksaray'da pikap ile suv aracın çarpıştığı kazada faciadan dönüldü
Aksaray'da pikap ile suv tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, pikapın takla atıp bahçe duvarına çarparak durabildiği kazada faciadan dönüldü.
Kaza, Coğlaki Mahallesi 1212 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat E. idaresindeki 68 AED 255 plakalı pikap ile Şüayip A. yönetimindeki 68 AFR 493 plakalı suv tipi araç yol birleşiminde çarpıştı.
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle pikap takla atarak bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Şaheste A. (35) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca da tahkikat başlatıldı. Araçlar çekici yardımı ile çekilerek yol trafiğe açıldı.