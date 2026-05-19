Yağmurun ardından Van Gölü üzerinde gökkuşağı şöleni oluştu
19.05.2026
Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan yağmurun ardından Van Gölü üzerinde oluşan gökkuşağı vatandaşlara görsel şölen sundu.
Yağış sonrası güneşin açmasıyla birlikte Van Gölü semalarında beliren gökkuşağı, ilçe genelinde ilgiyle izlendi. Gökkuşağını gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Özellikle göl manzarasıyla birleşen gökkuşağı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarırken, sahil çevresinde bulunan vatandaşlar manzarayı uzun süre izledi.