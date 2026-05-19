Rize'de YKS adayları resmi tatilde kütüphane mağduriyeti yaşadı

Rize'de 19 Mayıs resmi tatilinde İl Halk Kütüphanesi'nin kapalı olması nedeniyle ders çalışacak sessiz ortam bulamayan YKS adayları, yöneldikleri Gençlik Merkezi kütüphanesinde de yoğunluk nedeniyle yer bulamayınca mağduriyet yaşadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa süre kala sessiz ortamda ders çalışmak isteyen öğrenciler, resmi tatilde kapalı olan kütüphaneler nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Sınava hazırlık sürecinde özellikle sessiz ve düzenli çalışma ortamlarını tercih eden öğrenciler, sabah saatlerinde Rize İl Halk Kütüphanesi'ne geldi. Ancak resmi tatil nedeniyle kütüphanenin hizmet vermediğini gören öğrenciler alternatif alanlara yöneldi.

Bazı öğrenciler çözümü Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde bulunan kütüphaneye gitmekte buldu. Bu kez de yoğunluk nedeniyle oturacak yer bulmakta zorlanan öğrenciler, çalışmalarını binada boş buldukları masa ve alanlarda sürdürmek zorunda kaldı.

İl Halk Kütüphanesi kapalı olduğu için sürekli geldiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait kütüphanede çalışmak için yer bulamadığını belirten Veysel Baki Biçer, "Halk Kütüphanesi kapalı olduğu için bugün burası çok yoğun. Erken geldim, yani saat 10.00-11.00 gibi geldim. Geldiğim andan itibaren kütüphanede her yer dolu. Oturacak yer bulamadım, bu yüzden geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

