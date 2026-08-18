Felaket onu dükkan sahibi yaptı: Kastamonu'da kadın girişimci hikayesiyla hayata tutunuyor

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Aradan geçen 5 yılda Bozkurt'un büyük bir değişim yaşadığını belirten Görgü, "İlçemiz daha çok gelişti ve düzenlendi. Sel dolayısıyla ilçemiz daha da büyüdü. Sanki daha bir ferah bir ilçeye sahip olduk. Mağazalarımız, dükkanlarımız, evlerimiz yenilendi. Selden sonra birçok kişi, 'buradan hiçbir şey olmaz, ilçeyi taşıyalım' dedi. Hatta dükkanlarını kapatanlar çok oldu, çok sayıda insan yeniden dükkan açmama kararı aldı. Farklı ilçelere taşınanlar oldu. Ama hepsi tek tek geri dönüyor. Çünkü ilçemiz gerçekten güzelleşti. Bütün maddi ve manevi yaralarımızı sardık, sarmaya da devam ediyoruz. Tabii ki her şey dört dörtlük değil. Bu zaman alacak ama şu anda iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.