Kastamonu Cide’de bal arısı hastanelik etti
19.05.2026 - 21:30
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Tülay Bağ (53), bal arısının sokmasının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Cide ilçesi Irmak Mahallesi Batı Köy’de meydana geldi. Bahçesine giden Tülay Bağ, komşusuna ait bal arısının sokmasının ardından fenalaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bağ, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tülay Bağ’ın arılara karşı alerjisi bulunduğu öğrenildi.