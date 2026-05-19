Doğa harikası Sapanca Gölü'nde tüyleri diken diken eden görsel şölen
19.05.2026 - 21:17
Doğa harikası Sapanca Gölü'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 100 dalgıcın katılımıyla bin 923 metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı. Bu anlar havadan da görüntülendi.
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sup Sakarya ve Nicomedia Dalış Merkezi iş birliğiyle organize edilen etkinlik, göl yüzeyinde renkli ve gurur verici görüntülere sahne oldu.
Kutlamalar kapsamında tatlı suya giren yaklaşık 100 dalgıç, kuru ağırlığı 500 kilogram olan ve özel olarak hazırlanan bin 923 metrekarelik Türk bayrağını su yüzeyinde dalgalandırdı.
Türk bayrağının oluşturduğu görsel şölen havadan da görüntülendi.
