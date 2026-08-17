Derin dondurucudaki 12 yıllık cinayetin sırrı çözüldü! 7 milyon veri incelendi, dehşet ortaya çıktı

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Edinilen bilgiye göre, 16 Mayıs 2025 tarihinde Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartman dairesinin sahibi, uzun süredir kiracısından haber alamayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Derin dondurucuda parçalanmış insan cesedi bulunması üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar ve kriminal incelemelerde, cesedin 7 parçaya ayrıldığı ve yaklaşık 11 yıl boyunca derin dondurucuda muhafaza edildiği tespit edildi. Kimliklendirme çalışmalarında cesedin 2014 yılında hakkında kayıp müracaatında bulunulan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi.







7 milyon veri incelendi

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda derinleştirilen soruşturmada 98 kişinin ifadesine başvuruldu. Toplam 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Şüphelilere ait GSM hatlarının Cell ID, LAC ve TAC analizleri yapıldı. Plaka Tanıma Sistemi kayıtları, kamera görüntüleri ve diğer teknik verilerden oluşan yaklaşık 7 milyon veri incelendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aylar süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından Okumuşoğlu'nun öldürülmesiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 17 şüpheli belirlendi. Kırıkkale, Ankara ve Aydın'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.



13 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M.T., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Kırıkkale 1. Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan sorguların ardından H.Ş., N.Ş. ve S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.V., H.A., K.G., N.G., S.V., S.O. ve T.E. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, A.G., F.M.Ş., J.B., M.S., M.Y. ve N.G. de "suç delillerini yok etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.