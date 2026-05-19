Giresun’da Uluslararası Giresun Aksu Festivali ateşi yakıldı

Giresun Belediyesi tarafından 19-23 Mayıs tarihleri arasında organize edilen etkinlik, festival yürüyüşü ile start aldı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun’un kardeş şehri Sagae’nin Belediye Başkanı Masaaki Saito, festivale gelen halk oyunları ekipleri ve vatandaşlarla birlikte Yeniyol Çotanak İlkokulu önünden Gazi Caddesi’ni takiben yoğun kalabalığın yaşandığı ve her yaştan katılımın olduğu renkli görüntülere sahne olan yürüyüş Atatürk Meydanı’nda son buldu.

Burada Başkan Köse ve misafir başkanlarıyla belediye meclis üyeleri şenlik ateşini yaktı. Festival ateşinin yakılmasının ardından alanda toplananlara seslenen Belediye Başkanı Fuat Köse, hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı hem de Uluslararası Giresun Aksu Festivali’ni kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Başkan Köse, festivalin hem şehre hem de şehrin tanıtımına katkı sunacağını vurgulayarak, festivalin eski geleneklerin yaşatılması açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Giresun’un kardeş şehri Japonya’nın Sagae Belediye Başkanı Masaaki Saito ise, "Giresun ve Sagae’nin kardeşliğinin ne kadar büyük olduğuna şahit olmak için buraya geldim. Giresun’un ve Sagae şehirlerinin kardeşliğinin daha da büyüyerek gelişmesi için dua ediyorum.Yarın da festivalin güzel geçmesini temenni ediyorum ve festivali birlikte kutlayacağız"ifadelerine yer verdi.