KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026? GSB KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

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2026-2027 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi KYK yurt başvuru takvimi henüz duyurulmadı. Bu nedenle şu an itibarıyla başvuru süreci başlamış değil.



Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, KYK yurt başvurularının üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor. Bakanlığın yapacağı resmi açıklamayla birlikte başvuru tarihleri netlik kazanacak.