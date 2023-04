AK Parti’nin seçim beyannamesi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan art arda müjdeler

AK Parti’nin Seçim Beyannamesi ve aday tanıtım toplantısı dün Ankara Arena Spor Salonu’nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplantı-da özetle şunları söyledi: “Tarihin seyri bize, AK Parti’nin sadece dünün ve bugünün değil, yarının da partisi olduğuna işaret ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yerden yere vuranlar, bugün aynı sistemi, ruhuna uygun olmayan at pazarlıklarıyla, tepe tepe kullanmanın hesaplarını yapıyor.

SEVMEYENİ SEVDİRECEĞİZ

Cumhur İttifakı olarak biz, seçimlere kadar gece gündüz çalışarak, milletimizin gönlünü kazanmadık hiçbir ferdini bırakmayacağız. Her eve, her işyerine gireceğiz. Kararsızları ikna edeceğiz. Her seçimin önemli olduğunu, ama 14 Mayıs’ın bu milletin tüm evlatlarının geleceğini şekillendireceğini aklımızdan çıkarmayacağız. Bunun için sizlerden, seçim gününe kadar geçecek her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da namusumuz olarak görmenizi istiyorum.

Emine Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Milletimizin gönlüne giden görünmeyen yolun mimarıdır AK Parti. 21 yıl önce başlayan ve bitmeyen bir Türkiye sevdasının öyküsüdür bu” dedi. Erdoğan, toplantının yapıldığı salona eşi Emine Erdoğan’la birlikte gelerek katılımcıları selamladı.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ

Seçim beyannamemizde onlarca başlık ve binlerce maddede, hem ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin özeti, hem de Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz yer alıyor. Bugüne kadar milletimize yapmayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şeyi söylemedik, söylediğimiz hiçbir şeyden de geri dönmedik. Meydanlarda ağzına geleni söyleyip, işbaşına gelince unutanların, inkâr edenlerin, vaatlerinin üzerine beton dökenlerin ülkemize ne büyük zararlar verdiğini biliyoruz.

YENİ SİVİL ANAYASA SÖZÜ

Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı olarak gördüğümüz yeni sivil anayasa sözümüzü tutmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Reformları kesintisiz devam ettirecek, kapsamlı bir yasama reformu için uzlaşma zemini arayacağız. Yüksek standartlı demokrasi için dönüştürücü reformlar ve koruyucu reformlar döneminden tamamlayıcı reformlar dönemine geçeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumumuzun hiçbir kesimine hayat biçimi ve kimlik dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz.

SİSTEMİ GELİŞTİRECEĞİZ

Son 5 yıldaki tecrübesi ve değişen ihtiyaçlara göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni restore ederek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha fazla katkı verecek şekilde geliştireceğiz. Önümüzdeki seçimlerde milletimizden desteği, kendi statükomuzu tahkim etmek için değil, daha büyük reformlar yapmak, daha büyük devrimler gerçekleştirmek, daha çok eser ve hizmet getirmek için istiyoruz. Çünkü biz bugüne kadar hep, başkalarıyla değil kendimizle yarıştık.”

TOGG PARKI

- Kabine üyeleri, toplantıya Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg ile geldi. Bakanlar, Togg araçlarını salonun önüne yan yana park etti.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI

Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan, önümüzdeki dönem yapılacakları anlatırken özetle şunları söyledi:

- “DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ: Önümüzdeki dönemde önceliğimiz elbette, 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak olacaktır. Allah’ın izniyle, 319 bini bir yılda teslim edilecek şekilde, toplam 650 bin yeni konut yaparak, afetin açtığı yaraları tamamen saracağız. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’yle, 81 ili afetlere dirençli şehirler haline dönüştüreceğiz.

- SAĞLIK TURİZMİNDE 10 MİLYAR DOLAR: Sağlık turizminde, dönem sonunda 3 milyon misafir ve 10 milyar dolar gelir hedefliyoruz.

- AİLE DESTEK SİSTEMİ: Aile yapımızı tüm sapkın akımlardan koruma yanında, her türlü maddi-manevi destekle güçlendireceğiz. Hayata geçireceğimiz gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle, hiçbir hanenin geliri belirli bir seviyenin altına düşmeyecek.

- EV KADINLARININ EMEKLİLİĞİNE DESTEK: Aile Koruma Kalkanı Programı’yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız.

- AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK: Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.

- 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET: Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımları insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek yaklaşımla yeniden yapılandıracağız.

- 90 MİLYON TURİST HEDEFİ: Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle, yatırımı ve tanıtımı hızlandıracağız.

- KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR: Kişi başına düşen milli gelirimizi 3 bin 600 dolardan 10 bin 600 dolara yükselttiğimiz gibi, önümüzdeki dönem önce 16 bin dolara, ardından daha yükseğe ulaştıracağız.

- MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ: Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Girişimcilerimize verdiğimiz destekle ülkemizden en kısa sürede 15 adet milyar dolar ve 5 adet on milyar dolar değerinde şirket çıkmasını sağlayacağız. Tasarım ve kriptoloji altyapısını kurduğumuz yeni nesil Dijital Türk Lirası projemizi hayata geçireceğiz.

- SÜPER HIZLI TREN: 2053 vizyonumuz çerçevesinde hızlı tren hattımızı 13 bin 400 kilometreye, toplam demiryolu ağımızı 28 bin 600 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattının da açılmasıyla 11 ili birbirine hızlı tren ağıyla bağlı hale getiriyoruz. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız.

- ETTE EKONOMİK FİYATLAR: Dönem sonunda büyükbaş hayvan varlığımızı 19 milyona, küçükbaş hayvan varlığımızı 68 milyona çıkartarak, vatandaşlarımızın ekonomik fiyatlarla ete erişimini kolaylaştıracağız.”

BEYANNAMEDE NELER VAR

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI

AK Parti’nin 6 bölüm 31 başlıklı seçim beyannamesinden öne çıkanlar şöyle: m DEPREME HAZIRLIK İnşa ettiğimiz sosyal konutlarla, 1999 öncesi yapılmış eski binaların dönüşümüyle ve yeni inşa edilen binaların denetimiyle 2035 yılına kadar ülkemizde afetlere dirençsiz tek bir sağlıksız yapı kalmayacak.

- YENİ ARSALAR Kendi evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza yeni arsalar üreteceğiz. 81 ilde müstakil ve müşterek konut bölgeleri oluşturacağız. Kentsel dönüşümde ‘Dirençli Şehir Konut Finansman Modelini’ hayata geçiriyoruz. 15 yıla varan vadeler ve uygun ödeme şartları olacak.

- İSTANBUL’DA 2 REZERV ŞEHRİ Kanal İstanbul projemiz kapsamında inşa edeceğimiz 125 bin konutla birlikte; İstanbul’a ilave nüfus getirmeden 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında 2 kentsel dönüşüm rezerv şehrin kurulmasına ve 500 bin konutun da yerinde dönüşümüne yönelik çalışmalarımızı başlatıyoruz. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yıkıcı depremlerin olduğu bölgelerden başlamak üzere 7 rezerv şehir projesini başlatacağız.

- SINAVLAR YILDA BİRKAÇ KEZ Tüm okullarda tekli eğitime geçecek, okul sonrası etüt imkânlarını yaygınlaştıracağız. Yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden çok kez yapılmasını temin edeceğiz.

- AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE Töre cinayetleri, aile içi şiddet ve istismar gibi konuların üstü örtülmeyecek.

- ÜNİVERSİTELİLERE GENÇLİK KARTI Üniversiteli gençlerimize Gençlik Kartı uygulamasını başlatacağız. Bu kartla gençlerimiz tiyatro, Sinema gibi etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.

- EMEKLİLİK YAŞINA ESNETME Emeklilik yaşını kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz. Ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız.

- EV KADINLARINA YIPRANMA PAYI Bazı meslek gruplarının iş yükü ağırlığı nedeniyle sahip oldukları yıpranma payı hakkını ev hanımlarına da sağlayacağız.

EVLİLİK KREDİSİ Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

- AİLEYE KORUMA Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi koruma altına alacak anayasa değişikliğini milletimizin desteği ile güvence altına alacağız.

- ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücrette enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın refah payı almalarını sağlayacağız. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete artış yapacağız.

- İŞSİZLİK ORANI İstihdamdaki güçlü artış ile işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesini sağlayacak, 2028’e kadar ilave 6 milyona yakın istihdam ile toplam istihdamı 36 milyona çıkaracak, işsizlik oranını yüzde 7’nin altına indireceğiz.

- DİPLOMASİ Ülkemizin yönü hem Batı’ya hem Doğu’ya ama asıl doğruya, hakikate ve adalete yöneliktir. Türk diplomasisini Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bir üst lige taşıyacağız. Dışişleri Bakanlığımızın himayesinde “Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Üniversitesi”ni kuracağız. Mavi vatanımızın en temel sütunlarından Doğu Akdeniz ve Ege’de, ülkemizin ve KKTC’nin uluslararası hukuktan kaynağını alan meşru menfaatlerini bütün imkânlarımızı seferber ederek koruyacağız.

- TERÖRLE MÜCADELE FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle ve ülkemiz aleyhindeki propaganda faaliyetleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

- SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ Göç yönetiminde etkin diplomasi, sınırlarımızda etkin kontrol, önleyici güvenlik ve insani yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Önceliğimiz yeni göç dalgalarının önlenmesi ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin uluslararası hukuka uygun ve gönüllü şekilde vatanlarına dönüşlerinin sağlanmasıdır.

NOTLAR

‘BİR ŞARKISIN SEN’ EŞLİĞİNDE

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salon dışında bekleyen partililere selamlama konuşması yaptı, ardından eşi Emine Erdoğan’la ele ele salona girdi. Vatandaşlar Erdoğan çifti sahneye çıktığında, ‘Bir şarkısın sen’ adlı şarkıyı bir ağızdan söyledi.

- Salonda, “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlarla Yola Devam”, “Türkiye Yüzyılı İçin Hemen Şimdi”, “Doğru Zaman Doğru Adam”, “Doğrusu AK Parti” pankartları asıldı. “Reis’e hay hay, Kemal’e bay bay” pankartını gören Erdoğan, “Maşallah neler çıkartıyorsunuz” dedi.

- AK Parti’nin yeni seçim şarkısı salonda seslendirildi. AK Parti’nin milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen tarafından hazırlanan ve seslendirilen “Söyle” isimli şarkıda Mehmet Akif’ten Necip Fazıl’a, Nâzım Hikmet’ten Sezai Karakoç’a, İsmet Özel’den Ahmed Arif’e, Karacaoğlan’dan Pir Sultan Abdal’a ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ne atıfta bulunuluyor.

- Toplantıda, Cumhur İttifakı ortaklarından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da yer aldı.

- Milletvekili adaylarının ismi ve seçim bölgeleri tek tek salonda okundu. Seçimlerde aday gösterilmeyen parti yönetimi de salonda tam kadro hazır bulundu.