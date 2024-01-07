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AK Parti'nin İstanbul dahil 26 ilde belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin 26 il belediye başkan adaylarını açıkladı.

• 07 Ocak 2024 - 14:55 • Son Güncelleme:
• 07 Ocak 2024 - 14:55 • Son Güncelleme:
1AK Partinin İstanbul dahil 26 ilde belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin 11 büyükşehir ve 15 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. 

İŞTE ADAYLAR

2İSTANBUL ADAYI

İSTANBUL ADAYI

Murat Kurum

Murat Kurum, 48 yaşında ve Ankara doğumlu. Mayıs 2023’te AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında yüksek lisansını "Kentsel Dönüşüm" alanında tamamladı.1999-2005 yıllarında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. Çalışkanlığıyla öne çıktı ve kariyer basamaklarını hızla çıktı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda uzman olarak görev yaptı.

2009 yılında Emlak Konut’un Genel Müdürü oldu

2009 yılından itibaren T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini icra etti.Murat Kurum, 25 bin konutu bulunan Emlak Konut’a göreve geldikten sonra konut sayısını yüz binlere ulaştırdı ve Emlak Konut’u orta ve orta üstü lüks konutlarda bir marka haline getirdi.2018’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı.81 kente 450’yi aşkın ziyaret gerçekleştirdi. Kentsel dönüşümlere, sosyal konutlara, meydan düzenlemelerine yerinde karar verdi.

3YALOVA ADAYI

YALOVA ADAYI

Mustafa Tutuk

1973 Yılında Yalova'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalova'da bitirdi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra ikinci üniversite olarak İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Tutuk, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar sahibi ve İşletmecisidir.

4TOKAT ADAYI

TOKAT ADAYI

Eyüp Eroğlu

2001-2014 yılları arasında Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etti.Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 3 Dönem AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görev aldı. Daha sonra 2 dönem İl Yönetimde Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı görevini yaptı. 2019 Mali İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis üyesi olarak seçildi. Tutuk Evli ve 3 çocuk babasıdır.

5SİNOP ADAYI

SİNOP ADAYI

Yakup Üçüncüoğlu

1967'de Sinop'ta dünyaya gelen Yakup Üçüncüoğlu Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü'nde eğitim görmüştür. Evli ve bir çocuk babasıdır..

6SAMSUN ADAYI

SAMSUN ADAYI

Halit Doğan

1978 yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde doğdu. İlköğretimini Çarşamba ilçesi Denizler Köyü ilkokulunda, orta-lise öğrenimini Çarşamba İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında kazandığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu.2002 yılından 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya devam etti.Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yaptı.31 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atandı. 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden başkan seçildi.

7RİZE ADAYI

RİZE ADAYI

Rahmi Metin

26 Kasım 1969 tarihinde Rize İli Merkez İlçede doğmuştur. İlk ve Orta öğretimini Rize'de tamamlamıştır . 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2012 – 2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesinde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans Tezini yapmıştır.2004 yılında mahalli seçimlerde Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi seçilmiş ve 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştür . 2009 mahalli seçimleriyle yeniden İl Genel Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı seçilen Metin bu görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştür . 2011 yılından 2014 yılına kadar meclis üyeliği devam etmiş.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme kurulu başkanı olarak görev alan Rahmi Metin, 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Rize Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Rahmi Metin, evli ve 4 çocuk babasıdı

8ORDU ADAYI

ORDU ADAYI

Mehmet Hilmi Güler

1949 yılında Ordu’da doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Ordu’da yaptı. 1972 yılında ODTÜ’den Metalürji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı.1949 yılında Ordu’da doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Ordu’da yaptı. 1972 yılında ODTÜ’den Metalürji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. Master ve Doktora derecelerini de aynı Üniversite’den alan Dr. M. Hilmi GÜLER sırasıyla ODTÜ’de part-time asistan, ADMMA’de Makina Mühendisliği Bölümünde asistan ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Türk Uçak Sanayii T.A.Ş-TUSAŞ’ta proje mühendisi ve grup başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu-TÜBİTAK’ta uzman müdür, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.Aktif olarak bilimsel ve teknik araştırma projeleri yürüttü. Ereğli Demir ve Çelik Sanayii T.A.Ş., İGDAŞ gibi resmi Kurum ve Özel Sektör Kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Aza ve Genel Koordinatör olarak çalıştı. Çeşitli Yatırım Projeleri yürüttü ve uygulamalarında bulundu. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve Etibank’ta Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Üretimden sorumlu Başbakan Müşavirliği görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan ve İngilizce bilen Dr. Mehmet Hilmi Güler Araştırma ve Geliştirme, Yatırım, Proje Yönetimi, Şirketlerin Yeniden Yapılanması ile Etkinlik ve Verimlilik konularında danışmanlık yapmaktadır.

9MUĞLA ADAYI

MUĞLA ADAYI

Aydın Ayaydın

1951, Mardin Derik doğumlu olan Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. 1977 yılında Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi’nde iktisat asistanı, 1978 İTİA İşletme Yüksek Okulu ve İTİA Ekonomi Fakültesinde asistan olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1983 yılında ekonomi yüksek lisansı ve 1985 yılında ekonomi doktoru olmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde 1986 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent ve 1993 yılında ekonometri profesörü unvanlarını almıştır.Takvim, Sabah ve Vatan Gazetelerinde ekonomi, siyaset ve güncel konularda köşe yazıları yazmış olup, bugüne kadar 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi yayınlanmıştır. Basın Konseyi Temsilciler Kurulu Üyeliği, Beşiktaş Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü de yapan Ayaydın evli ve 3 çocuk babasıdır.

10KOCAELİ ADAYI

KOCAELİ ADAYI

Tahir Büyükakın

1969 yılında Kocaeli’nin Derince ilçesinde dünyaya geldi. Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi, İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu.1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1995 ve 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı.2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. ‘Makro iktisat’ bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını aldı. Ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırladı.2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde danışman olarak görev aldı. Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı, 2014 yılında Genel Sekreter olarak görev aldı. 2017 yılının haziran ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atandığı Bilecik Valiliği'ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kadar sürdürdü. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

11KASTAMONU ADAYI

KASTAMONU ADAYI

Tahsin Babaş

1967 Kastamonu doğumludur.İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kastamonu'da tamamlayan Tahsin Babaş sırasıyla Gazipaşa İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Kastamonu Teknik Lisesi'nde üniversite öncesi eğitim hayatını tamamlamıştır.Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Mahalli İdareler Bölümü Ön Lisans Programı ile üniversitede öğrenim hayatına başlayan Tahsin Babaş, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Kastamonu Belediyesi'nde memuriyet hayatına başlayan Tahsin Babaş, 1994-1999 yılları arasında Kastamonu Belediyesi Su Şebeke Şefi olarak vazifesini sürdürmüştür.

12ISPARTA ADAYI

ISPARTA ADAYI

Şükrü Başdeğirmen

Şükrü Başdeğirmen 1962 yılında Isparta'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamlayan Şükrü Başdeğirmen, İşletme Fakültesi öğrenimini ve Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapmıştır. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle iştigal etmekte olan Başdeğirmen; Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

13GİRESUN ADAYI

GİRESUN ADAYI

Aytekin Şenlikoğlu

1972 yılında Giresun'unun Dereli İlçesi'ne bağlı Bahçeli Köyü'nde dünyaya gelen Aytekin Şenlikoğlu, çocukluk döneminden beri Giresun Merkezde yaşamış ve yaşamını burada devam ettirmektedir. Evli ve 3 erkek 1 kız babasıdır.

14ESKİŞEHİR ADAYI

ESKİŞEHİR ADAYI

Nebi Hatipoğlu

İdris Nebi Hatipoğlu 1975 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor’a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig’e yükseldi.28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı.Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

15ERZURUM ADAYI

ERZURUM ADAYI

Mehmet Sekmen

Mehmet SEKMEN, 1958 de Erzurum Pazaryolu Kılıççı Köyünde doğdu. İlkokula doğduğu köyünde başlayan SEKMEN, İstanbul Fatih İmamhatip lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversite İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da bankacılık ihtisasını tamamladı. Gençlik yıllarından bu güne kadar çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı.İş hayatına bir kamu bankasında yöneticilik yaparak başladı. 1985 yılından sonra mali müşavirlik ve özel sektörde holding finans yöneticiliği yaptı. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığına seçildi. 27 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal'da 2. Dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti. 10 yıl Kartal Spor Klübü Başkanlığı yapan SEKMEN, Kartal Sporun altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Klüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. Kartal Spor Güreş Klübü kurarak spor alanındaki hizmetlerine devam etti. 2002 yılında yapılan Genel Seçimlerde 22. Dönem İstanbul Milletvekilliği'ne seçildi. TBMM’de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonunda görevler yaptı.2003-2005 arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi. Bu zaman aralığında sırasıyla Güney Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum’unda içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü yaptı. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Ege Bölgesi Koordinatörlünü yapmıştır. Evli 4 dört çocuk babasıdır.

16ELAZIĞ ADAYI

ELAZIĞ ADAYI

Şahin Şerifoğulları

1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü tamamladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi aldı.BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde 3 yıl süreyle uzman olarak çalıştı. Akaryakıt istasyonları ile inşaat ve güneş enerjisi sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yaptı. 2010 yılında Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevine seçildi ve 2018 yılına kadar bu görevi başarıyla yürüterek ilimiz spor kulüplerine sağladığı imkanlarla Elazığ’da sporun gelişimine büyük bir ivme kazandırdı. Ayrıca, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Üyeliği ve Tügva Elazığ İstişare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde, AK Parti Genel Merkezi tarafından Elazığ 5. Sıra milletvekili adayı gösterildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Elazığ Belediye Başkan adayı oldu.Yapılan seçimlerde Elazığ halkının büyük teveccühüyle Belediye Başkanı seçilen Şahin ŞERİFOĞULLARI, evli ve 3 çocuk babasıdır.

17EDİRNE ADAYI

EDİRNE ADAYI

Belgin İba

Belgin İba, AK Parti Edirne İl Başkanı'dır.Belgin İba 1975 Edirne doğumludur. Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunudur. Edirne'de pek çok iştirake ve istihdama imza attı.

18DÜZCE ADAYI

DÜZCE ADAYI

Faruk Özlü

65. Hükümet Bilim Sanayi Ve Teknoloji BakanıFaruk ÖZLÜ, 19 Kasım 1962'de Düzce'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce’de tamamladı. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden makine mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. İspanya’da Proje ve Mühendislik, Harvard Üniversitesi’nde Üst Düzey Yönetici eğitimi aldı.1987 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. 1990 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda (SSM) görev aldı. Savunma Sanayi Müsteşarlığında sırası ile Savunma Sanayi Uzmanı, Proje Müdürü, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili olarak görev yaptı.Türk Uçak Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI), Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Teknopark İstanbul ve Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. (STM) Şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak görev yaptı.Faruk Özlü, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın önemli ve büyük bütün projelerinde çalıştı. Uzman ve Proje müdürü olarak görev yaptığı Zırhlı Muharebe Aracı Projesi’nde Cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye’nin kendi tasarımı ilk milli tankı“ALTAY”, ilk insansız hava aracı “ANKA” ve “BAYRAKTAR”, ilk milli gemisi“MİLGEM” projelerinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.07 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem Düzce Milletvekili olarak Meclise girdi. 1 Kasım 2015 te de 26. Dönem Düzce Milletvekili seçilen Dr. Faruk ÖZLÜ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı yaptı. BAKAN 24 Mayıs 2016 yılında Sn.Binali YILDIRIM Başbakanlığında kurulan 65.Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev aldı.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu (Patent ve Marka Kanunu), Sanayimizin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanununu (ÜRETİM REFORM PAKETİ) çıkardı. TÜBİTAK Reformu Kanununu hazırladı, TBMM Komisyonlarından geçirdi. Piyasa Gözetim ve Denetimi Kanunu hazırlanması üzerinde çalıştı. Türkiye’nin Sanayi Devrimi (Dijital Türkiye’nin Yol Haritası), Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş, Mega Endüstri Bölgeleri, Türk Koster Filosunun Yenilenmesi, Yerli Marka Otomobil, Sanayi Sitelerinin Taşınması, Teknoloji Üssü İzmir, Antartika Bilim Üssü gibi projelerle Türkiye’nin sanayi gelirlerini iki katına çıkarmak için çalıştı.Bakanlığı döneminde “Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü ve İleri Sanayi Ülkesi Türkiye” ana teması ile başlattığı yukarıda bazıları sayılan projeler 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti Seçim Beyannamesinde yer aldı. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından seçim kampanasında etkin bir şekilde kullanıldı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Düzce Belediye Başkanı seçildi. Halen bu görevde bulunuyor.İyi düzeyde İngilizce bilen Faruk Özlü evli ve iki çocuk babasıdır.

19DENİZLİ ADAYI

DENİZLİ ADAYI

Osman Zolan

1964 yılında Denizli'nin Tavas İlçesi'nde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta - Gönen Öğretmen Lisesi'nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı.16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.13 Haziran 2019 tarihinde Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

20ÇANKIRI ADAYI

ÇANKIRI ADAYI

Hüseyin Filiz

,Hüseyin Filiz, 2 Şubat 1958'de Çankırı'da doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Kiraz'dır.Sanayici; Balıkesir Savaştepe Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.Ticari hayatına Çankırı'da başladı ve devam etti. Tarım Makineleri Fabrikası kurdu. 1995'te Çelik Kapı Fabrikasını kurdu, yurt içinde ve yurtdışında çok sayıda showroom açtı. Traktör ve değişik markaların otomotiv bayiliklerini aldı. Ankara'da akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. Konut inşaatı müteahhitliği ile inşaat sektörüne girdi. Filiz Tarım Makineleri A.Ş., Filiz Otomotiv Ticaret Limited Şirketi, Filiz Çelik Mamulleri Ticaret Limited Şirketi ve Filiz Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Çankırı Çerkeş ilçesinde et, hayvancılık, süt ürünleri tesisi bulunmaktadır.Orta düzey İngilizce bilen Filiz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

21ÇANAKKALE ADAYI

ÇANAKKALE ADAYI

Jülide İskenderoğlu

2015 yılında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 25, 26. ve 28. Dönem Çanakkale Milletvekili Adayı oldu.24 Haziran 2018 seçimlerinde 27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak seçildi.4 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde tekrar MKYK Üyesi seçilmiş, MYK Üyesi görevine getirilerek, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Aralık 2017 ile Mart 2021 tarihleri arasında AK Parti Kadın Kolları Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerini yaptı. AK Parti MKYK üyesi olan İskenderoğlu, aynı zamanda Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcılığı ve İl Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerini de yürütmektedir.Jülide İskenderoğlu evli ve 1 çocuk annesidir.

22BURSA ADAYI

BURSA ADAYI

Alinur Aktaş

Alinur Aktaş, 1970 senesinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Alinur Aktaş nereli? 02 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilmiş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.İlk, orta ve lise tahsilini memleketinde tamamlayan Aktaş, Uludağ Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, uzun süre İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı.Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.Alinur Aktaş, 2 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye yeni Başkanı olmuştu.

23BİTLİS ADAYI

BİTLİS ADAYI

Nesrullah Tanğlay

Bitlis’te 1975’te dünyaya gelen Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü’nü bitirdi. 1996 yılından bu yana ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti’nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2019’da AK Parti Bitlis Belediye Başkanı seçildi.

24BİNGÖL ADAYI

BİNGÖL ADAYI

Erdal Arıkan

Erdal Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bingöl'de tamamladıktan sonra, 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.Arıkan, 1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2010-2018 yılları arasında ise Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini üstlendi. Arıkan, eğitim ve gençlik alanlarındaki tecrübeleriyle Bingöl'ün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.Erdal Arıkan, seçilmesi durumunda Bingöl'ün eğitim, gençlik ve spor alanlarında daha fazla gelişim göstermesine öncülük etmeyi amaçlıyor.AK Parti'nin bu stratejik aday seçimi, Bingöl'ün geleceğine yön verme potansiyeli taşıyor. Arıkan, yerel yönetimdeki tecrübesi ve Bingöl'e olan bağlılığıyla ön plana çıkıyor ve seçmenlerin desteğini kazanmayı hedefliyor.

25BALIKESİR ADAYI

BALIKESİR ADAYI

Yücel Yılmaz

1975 doğumlu, evli ve biri kız, ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır.Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde Asteğmen olarak tamamlamıştır. Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yapmıştır.Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası'nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yapmıştır.Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

26AYDIN ADAYI

AYDIN ADAYI

Mustafa Savaş

1965 yılında Aydın’ın Çine ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.Müfettiş Yardımcısı olarak Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı. Halk Bankasında Müfettişlik, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve 2002-2015 yılları arasında Kredi, Bütçe, Mevduat ve Risk Yönetimi alanlarında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, bankanın yeniden yapılanmasında ve bankanın ilk halka arzında aktif olarak görev aldı. Ayrıca, 2009 yılında yaşanan Dünya Finansal Krizinde Halk Bankasına kredi borcu olan reel sektörün rahat bir nefes alması için "Borç Yapılandırma Programı’nı" uygulamaya koydu. Halk Sigorta, Halk Yatırım, Halk Emeklilik, Bankalar arası Kart Merkezi ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

26.Dönem Milletvekili, MKYK Üyeliği yanında AK Parti Genel Merkezi’nde Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 27.Dönem Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 27.Dönem’de Genel Kurul’da kabul edilen 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifini, 7222 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ve 7434 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 3 farklı Kanun Teklifini TBMM’ye sundu. 28. Dönem Aydın Milletvekili Savaş, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına tekrar seçilerek görevine devam etmektedir.Evli ve 2 çocuk babasıdır.

27ARTVİN ADAYI

ARTVİN ADAYI

Mehmet Kocatepe (Mevcut Belediye Başkanı)

1 Ocak 1966 yılında Artvin Yusufeli, Altıparmak ( Barhal ) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta öğrenimi Bursa Süleyman Çelebi Lisesinde, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halk Eğitimi üzerine mastır yaparak "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı.Kocatepe, 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.