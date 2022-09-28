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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: Terörü lanetlemeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Terör eylemleri karşısında “her türlü şiddete karşıyız” diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır." dedi.

28.09.2022 - 11:54 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: Terörü lanetlemeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör eylemleri karşısında 'her türlü şiddete karşıyız' diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır. Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

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