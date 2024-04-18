Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan alınan bilgilere göre, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.97 kilometre olarak belirlendi.

AFAD: Olumsuz bir durum yok

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."