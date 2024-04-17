Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vefatının 31'inci yıl dönümünde Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı, milletin adamı, icraatları ve hizmetleriyle insanımızın gönlünde taht kurmuş Turgut Özal'ı minnetle, şükranla, özlemle yad ediyorum. Rahmetli Özal'ın 'çağ atlayan Türkiye' diyerek açtığı yoldan giderek ülkemize ve milletimize tarihi başarıları yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin" ifadelerini kullandı.