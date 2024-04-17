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Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da meydana gelen sel nedeniyle can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

17.04.2024 - 20:11 | | ANKARA, (DHA)
Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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