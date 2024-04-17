Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde meydana gelen sel felaketine ilişkin Al Nahyan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.