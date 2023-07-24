Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sokakta kadını döven şüpheli ile ilgili açıklama

Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan Ş.D., ardından minibüse bindirmeye çalıştı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine Ş.D., "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye tehditler savurdu. Baygın haldeki kadını minibüse bindirmeye çalışan şüpheli, tepkiler ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şüpheli ile ilgili yürütülen adli süren takip edileceği belirtilerek şöyle denildi:



"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir şahsın, kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Kadına yönelik şiddet olayına ilişkin olarak emniyet birimleri ile derhal temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar neticesinde şiddet faili şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız savcılık soruşturmasına müdahil olup, olayla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."